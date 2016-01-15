أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية يؤكد: حق أبناء المحافظة فى مدينة الإسماعيلية الجديدة لن يضيع

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يؤكد: حق أبناء المحافظة فى مدينة الإسماعيلية الجديدة لن يضيع محافظ الإسماعيلية يؤكد: حق أبناء المحافظة فى مدينة الإسماعيلية الجديدة لن يضيع
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة مشروع قومي لكل المصريين.

وجاء ذلك فى بيان اليوم للمحافظة، لنفى ما تردد حول الإسماعيلية الجديدة وإنها لن تقتصر على أبناء المحافظة فقط.

وأوضح المحافظ، أن الاسماعيلية الجديدة لن تكون قاصرة على أبناء الاسماعيلية فقط، وأن المقصود بهذه العبارة لم يكن على الإطلاق بقصد إهدار أو تهميش لحق أبناء الاسماعيلية الذي لم ولن يستطيع أي مسئول فى الدولة إغفاله مطلقا.

وأشار المحافظ الى أن هذا المشروع هو مشروع قومي لكل المصريين، خاصة وأنه روعي فى الإعداد والتصميم للمدينة الجديدة تفعيل المشروع القومي الكبير لتنمية سيناء، علاوة على كون المشروع تم حساب ومراعاة أن يتسع ويسمح باستيعاب كم كبير من المواطنين مع الاحتفاظ بالحق الأصيل لأبناء الإقليم.

وأكد المحافظ، أنه لن يضيع حق أبناء الاسماعيلية مستقبلا فى أية مشروعات تقام على أرض المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365