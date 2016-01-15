محافظ الإسماعيلية يؤكد: حق أبناء المحافظة فى مدينة الإسماعيلية الجديدة لن يضيع

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة مشروع قومي لكل المصريين.

وجاء ذلك فى بيان اليوم للمحافظة، لنفى ما تردد حول الإسماعيلية الجديدة وإنها لن تقتصر على أبناء المحافظة فقط.

وأوضح المحافظ، أن الاسماعيلية الجديدة لن تكون قاصرة على أبناء الاسماعيلية فقط، وأن المقصود بهذه العبارة لم يكن على الإطلاق بقصد إهدار أو تهميش لحق أبناء الاسماعيلية الذي لم ولن يستطيع أي مسئول فى الدولة إغفاله مطلقا.

وأشار المحافظ الى أن هذا المشروع هو مشروع قومي لكل المصريين، خاصة وأنه روعي فى الإعداد والتصميم للمدينة الجديدة تفعيل المشروع القومي الكبير لتنمية سيناء، علاوة على كون المشروع تم حساب ومراعاة أن يتسع ويسمح باستيعاب كم كبير من المواطنين مع الاحتفاظ بالحق الأصيل لأبناء الإقليم.

وأكد المحافظ، أنه لن يضيع حق أبناء الاسماعيلية مستقبلا فى أية مشروعات تقام على أرض المحافظة.