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تشييع جنازة شهيد الواجب بالشيخ زويد بمسقط رأسه فى المنيا

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تشييع جنازة شهيد الواجب بالشيخ زويد بمسقط رأسه فى المنيا تشييع جنازة شهيد الواجب بالشيخ زويد بمسقط رأسه فى المنيا
شيع المئات من أهالى مركز أبوقرقاص، الذين توافدوا على قرية أبو الصفا التابعة لمركز أبوقرقاص، لتشييع جنازة الشهيد "محمد خلف"، الذى انضم إلى قائمة الشهداء بعد أن طالته يد الغدر والإرهاب فى سيناء، فى هجوم على أحد الأكمنة بالشيخ زويد.

ووصل جثمان الشهيد وسط تكبيرات من أهالى مركز أبو قرقاص، لإلقاء نظرة الوداع، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ودفنه فى مقابر العائلة.

يذكر أن محمد هو الشقيق الأكبر لثلاثة أشقاء، وكانت أسرته تنتظر عودته لإتمام خطبة شقيقته، لكن استشهاده حول الفرح إلى مأتم وسرادق عزاء.

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