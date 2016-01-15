"أمن الأقصر"تعد خطة لتأمين زيارة الرئيس الصينى للمحافظة خلال أسبوع

قال اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، اليوم الجمعة، إن المديرية أنهت استعداداتها بالكامل لتأمين زيارة الرئيس الصينى "شين جى بينج" خلال أسبوع لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر، حيث أعدت خطة أمنية محكمة لتأمين الزيارة بالكامل، ومنها تفقد المعالم والمعابد والمتاحف الأثرية وتم تمشيطها بالكامل.

ومن جانبه قال اللواء حسنى حسين، مدير شرطة السياحة بالأقصر، إن المحافظة تستعد لاستقبال الرئيس الصينى بتأمينات مشددة أثناء زيارته لمصر، موضحاً أن الخطة تشمل تكثيف التواجد الأمنى حول المناطق السياحية والأثرية بالبر الغربى والشرقى، وفى محيط المطار الدولى وبالقرب من الفنادق السياحية، مضيفا أنه سيتم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية، والدفع ببعض الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات، بالإضافة إلى تفتيش كل السيارات وفحص هويات كل القادمين والمغادرين منعا لدخول أى عناصر تخريبية إلى المحافظة.

يذكر أن وفدا دبلوماسيا صينيا رفيع المستوى زار الأقصر للإعداد لزيارة الرئيس الصينى "شى جين بينج" المنتظرة للمدينة، حيث التقى الوفد الصينى مع محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، والقيادات الأمنية فى المحافظة.