حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة مكبرة لإزالة المبانى المخالفة شرق السكة الحديد

شن حى غرب شبرا الخيمة، برئاسة المحاسب علاء النادى، حملة مكبرة على المبانى المخالفة، طبقا لتعليمات الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، حيث تم إيقاف بناء مخالف بدون ترخيص، ومتعدى على خط التنظيم بشارع سور شرق السكة الحديد تقاطع شارع جمال عبد الناصر بمدينة التعاون، للمرة الثالثة، كما تم ردم قطعتين يتم التجهيز للبناء بهما.

وقال رئيس مجلس المدينة، فى تصريح، اليوم الجمعة، إن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع ضباط قسم أول شبرا الخيمة، قاموا بتخريب أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



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