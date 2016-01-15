الأسنان المعوجة أكثر عرضة لتسوس الأسنان

اعوجاج الأسنان أكثر عرضة لتسوس الأسنان

تسوس الأسنان أكثر المشاكل الصحية التى تتعلق بصحة الفم والتى تتسبب فى حدوث ألم شديدة بالفم والأسنان وكذلك الشعور بالصداع الشديد بالرأس مما يجعل الشخص غير قادر على القيام بمهامه اليومية بكفاءة.

حول ذلك يقول الدكتور هشام شلقامى استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، إن أحيانا تكون طبيعية الأسنان نفسها أحد أسباب تسوس الأسنان فعلى سبيل المثال "الأسنان يوجد بها أخاديد أى تعرجات كثيرة مما يجعل الأسنان غير منتظمة الرص بالفك مما ينتج عنه تسوس الأسنان.

واستكمل د. هشام قائلا "نلاحظ أن هناك بعض الأشخاص أسنانهم غير مرصوصة بجوار بعضها البعض مثلما نجد سنه متداخلة بسنة الأخرى مما يجعل الشكل العام الخارجى للأسنان غير منتظم ويتسبب فى حشر الطعام بين الأسنان مما يصعب تنظيفها بالفرشاة والمعجون وبالتالى تزيد فرص حدوث تسوس الأسنان نتيجة تراكم بقايا الطعام بين الأسنان".

نصائح ضرورية لتسوس الأسنان

>ولذلك ينصح د. هشام قائلا "يجب على الأشخاص الذين أسنانهم متعرجة بضرورة الاهتمام بغسل الأسنان بعناية وبحيث يضمن تنظيفها جيدا لوقايتها من التسوس وكذلك مراعاة غسل الاسنان برفق بدون استخدام العنف أثناء تفريش الأسنان حفاظ على صحة اللثة".