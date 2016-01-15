صور| كارول سماحة تنهي استعدادات البرايم الرابع عشر من «ستار أكاديمي»

كتبت – إنجي لطفي

أنهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، استعداداها لإحياء البرايم الرابع عشر من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المذاع على شاشة “سي بي سي”.

وحرصت ” سماحة “، على التقاط الصور التذكارية مع طلاب البرنامج، داخل الأكاديمية، كما شاركت معهم في تمرينات البرايم، المقرر إذاعته اليوم الجمعة، وسط عددًا من النصائح التي وجهتها لهم خلال التدريبات.

من المقرر أن تقدم النجمة اللبنانية بمفردها خلال الحفل أغنية جديدة من ألبومها المرتقب الجديد، كما ستشارك طلاب البرنامج أغنيتين ضمن أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية.