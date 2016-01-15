وزير القوى العاملة: خطة لتخفيض معدل البطالة 1.5% سنويًا

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة: إن نسبة البطالة تصل حاليا إلي 12.7% طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا إلي أن خطة وبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة يتضمن تخفيض هذه النسبة بمقدار 1.5 سنوياً، من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل، فضلا عن إبرام اتفاقيات وبرتوكولات تعاون مع بعض الدول ذات الاقتصاديات المتنامية، وتمثل أسواقاً واعدة وغير تقليدية أمام العمالة المصرية.

وأوضح سرور ، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة لديها 44 مركزا للتدريب المهني منهم 33 مركزا ثابتا والباقي متنقل، ويجري تطويرها للنهوض بالتدريب المهني ليكون من أجل التشغيل، وطبقا للمهارات المطلوبة في سوق العمل ولدي أصحاب الأعمال ، ورفع كفاءة العامل الحرفي كي يغزو أسواق العمل الخارجية .

وأردف الوزير أنه يجري بصفة دورية تحديث البرامج التدريبية والمناهج الدراسية للتدريب المهني ، وتطوير الأداء للمدربين من خلال الحاقهم بدروات تدريبية أعلي لزيادة مهاراتهم ، مشيرا إلي أنه تم تعديل اللائحة المالية الخاصة بالتدريب ، والتي تقضي بزيادة بدل الانتقال للمتدرب من 10 إلي 20 جنيها كحافز للشباب للإقبال علي التدريب .

وأكد الوزير أنه أصدر توجيهات إلي مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة ربط التدريب باحتياجات سوق العمل ، بعد عزوف بعض الشباب عن التدريب المهني بسبب عدم الربط بينهم، ومتابعة مراكز التدريب المهنى بصفة مستمرة، لإعداد العامل الماهر في ظل توجيهات القيادة السياسية بأهمية وجود العامل الفنى الذي يسهم في المشروعات الاستثمارية المستقبلية.

وفي هذا الإطار بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تنفيذ وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وجمعية إسكندرية للاقتصاد المنزلي “مشروع فرصة عمل لحياة جديدة” تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوي البشرية بديوان عام الوزارة.

وقال محمد قنديل مدير المديرية : إن البروتوكول ينفذ بمركز تدريب مهني محرم بك التابع للمديرية، ويهدف إلي تدريب وتشغيل 320 متدربا من العشوائيات الجاري تطويرها بمنطقة غيط العنب ، وذلك بواقع 200 متدرب علي مهنة التفصيل والخياطة، و 60 متدربا علي مهنة ميكانيكا السيارات، ومثلهم علي مهنة كهرباء السيارات.