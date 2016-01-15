تخصيص 267وحدة سكنية بالمشروع القومي السابق للإسكان لذوي الحالات الخاصة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، على تخصيص 267 وحدة سكنية متبقية بالمشروع القومي السابق للإسكان بمساحة (63م2) للوحدة في 14 مدينة جديدة، زائدة عن الحاجزين حتى تاريخه، لتخصيصها للمواطنين ذوي الحالات الخاصة من خلال لجنة بحث ودراسة طلبات تخصيص الوحدات السكنية للحالات العاجلة والملحة، على أن يتم استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على المذكرة المعروضة بشأن أسلوب سداد المستحقات لتوفيق أوضاع حاجزي الأراضي داخل حدود القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بمدينة العبور، ونصت الموافقة على تطبيق الأسعار السابق اعتمادها بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 72 بتاريخ 22/4/2014، وذلك بعد تعديل أسلوب السداد ليصبح كالاَتي: سداد 15% من إجمالي العلاوة المطلوبة تسدد خلال (3 أشهر بحد أقصي) من تاريخ إخطار (الجمعية – شركات – أفراد) بعلم الوصول بالمطالبة المالية، مع منح (الجمعية – شركات – أفراد) فترة سماح قدرها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الموافقة لاستكمال الإجراءات الإدارية، واستخراج التراخيص والقرارات الوزارية وبدء التنفيذ، وسداد باقي العلاوة المستحقة على 7 أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها فور انتهاء فترة السماح، على أن تحمل الأقساط بالفائدة السارية وقت سداد المقدم من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وبالنسبة للحالات التي قامت بتعديل النشاط من زراعي إلى استثماري من خلال الهيئة العامة للتنمية الزراعية، ولم تقم باثبات الجدية على الأراضي، يتم تحصيل العلاوة المستحقة على تغيير النشاط بعد خصم ما تم سداده للهيئة العامة للتنمية الزراعية.

وقال ” مدبولي “، :” إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إعادة فتح باب الحجز للمقابر الجاهزة بمدينة 6 أكتوبر لمدة شهر بذات الأسعار والشروط السابق طرحها لقاطني مدينة 6 أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، كما وافق على إتاحة الفرصة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحى)، بالأسعار المحددة بقرار اللجنة المختصة بالتسعير، مضافًا إليه (50%) من القيمة، على أن يقوم الحاجز بتقديم ما يفيد بأنه من قاطني محافظة الجيزة، وذلك بنسبة (15%) كحصة مما هو متاح من المقابر (جاهزة – أراضى) حاليًا أو من أي إعلان يصدر تباعًا وطبقًا للشروط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن “.

وأضاف وزير الإسكان:” أن وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة نشاط ”سكن للطالبات المغتربات” بالمبنى المقام بقطعة الأرض رقم (16) بمركز خدمات التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لمؤسسة مصر الخير لتصبح بنشاط ”إداري – سكن للطالبات المغتربات” بدلًا من نشاط إداري فقط، على أن يتم الالتزام بباقي الاشتراطات البنائية المعتمدة لقطعة الأرض، وبشرط أن يتم مراجعة حسابات المشروع من خلال مديرية الشئون الاجتماعية للتحقق من عدم تحقيق ربح مادي جراء إضافة هذا النشاط، واستكمال باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها، وفي ضوء القانون رقم 84 لسنة 2002، حيث أن مؤسسة مصر الخير مؤسسة أهلية تخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولا تهدف إلى الربح “.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق أيضًا على تخصيص مساحة 7 أفدنة، بمنطقة النوادي بمدينة بدر، لصالح الاتحاد المصري للرياضة للجميع، لإقامة مركز نموذجي للأنشطة الرياضية بنظام نقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة.

كما وافق المجلس أيضًا على تغيير نشاط قطعتي الأرض أرقام (1،2) بلوك رقم (25026) بالمنطقة الترفيهية، بمدينة العبور بمساحة 7 أفدنة من نشاط (ترفيهي – سياحي – رياضي) إلى نشاط نادٍ اجتماعي، على أن يتم تخصيص قطعتي الأرض بنظام البيع لصالح نقابة المهندسين لإقامة نشاط نادٍ اجتماعي للنقابة، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية على أن يتم التسعير وفقًا لأعلى قيمة سعرية لنشاط (نادٍ اجتماعي)، ويتم استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل نشاط مساحة 18643,21م2 بمنطقة الحزام الأخضر شمال المنطقة الصناعية بمدينة القاهرة الجديدة، من منطقة خضراء إلى نشاط نقطة شرطة، وتخصيصها بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الداخلية لإقامة نقطة شرطة ثابتة مسلحة بملحقاتها (مرور – مرافق – حماية مدنية – مفرقعات كلابة – نجدة – سجل مدني – فيش إلكتروني لصحيفة الحالة الجنائية – جوازت تصاريح عمل)، على أن يتم المعاملة بالنشاط الإداري، وعلى أن يتم الحصول على موافقات الجهات المعنية على نقل الأصول واستكمال باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، وذلك حرصًا من الهيئة على توفير الأمن، ولا سيما بالمنطقة الصناعية وتعزيز الخدمات الأمنية بمدينة القاهرة الجديدة”.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب الأسقف العام لإيبراشية الأقصر، لتخصيص قطعة أرض بنشاط دار عبادة بالمجاورة الثانية (الإسكان الإجتماعي 480 فدانًا)، بمساحة (2255,2م2) لإقامة كنيسة للأقباط الأرثوذوكس بمدينة طيبة الجديدة، طبقًا للقواعد بالشروط التالية( الالتزام بالاشتراطات البنائية للمباني الدينية (نسبة بنائية – ارتفاع – ردود)، طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة، ويتم إنشاء الكنيسة بمعرفة مقدم الطلب وفي حالة عدم الإنتهاء من البناء في المدة المحددة يتم استرداد الأرض وما عليها طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة، على أن تظل الأرض ملكًا لجهاز المدينة، وأن تستغل باقي قطعة الأرض كمناطق خضراء وموقف انتظار سيارات، وبشرط مراعاة قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ملحق رقم (7) بشأن الحدود المسموح بها للضوضاء وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة، واستخراج التصاريح والموافقات من الجهات المعنية واستصدار القرار الجمهوري).