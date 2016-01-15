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ميليشيات الحوثى تصفى عبد الله الضمين أحد قادتها فى الجوف شمال اليمن

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ميليشيات الحوثى تصفى عبد الله الضمين أحد قادتها فى الجوف شمال اليمن ميليشيات الحوثى تصفى عبد الله الضمين أحد قادتها فى الجوف شمال اليمن
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بتصفية ميليشيات الحوثى لعبد الله محمد الضمين أحد قادتها فى الجوف شمال اليمن.

وعلى جانب آخر، كانت قد أعلنت السلطات أمس الخميس مقتل أحد رجال القوات المسلحة، الذين يدافعون عن حدودها مع اليمن، فى منطقة جازان (جنوب غرب) المملكة.

وقالت السلطات السعودية، فى بيان لها اليوم، إن "الرقيب جبران حسن صيرم من القوات المسلحة البرية استشهد مساء أمس الأربعاء على الشريط الحدودى جنوب منطقة جازان" .
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