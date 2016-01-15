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الداخلية تعقد ندوة للضباط عن ضمانات المتهم فى المواثيق الدولية

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الداخلية تعقد ندوة للضباط عن ضمانات المتهم فى المواثيق الدولية الداخلية تعقد ندوة للضباط عن ضمانات المتهم فى المواثيق الدولية
وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بعقد لقاءات توعية وثقافية للضباط بهدف خلق جيل من الضباط يتحلى بجملة من الخصائص التى تمثل نموذج متكامل للشخصية الإنسانية وتحافظ على القيم المهنية والسلوكية والمعايير الأخلاقية الواجبة تفادياً لمحاولات البعض النيل من الصور الذهنية لرجل الشرطة، وتكليف قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بعمل برنامج تدريبى تنسيقاً مع مديريات الأمن .

وعقدت مديرية أمن المنوفية ندوتين، الأولى بعنوان:" ضمانات المتهم فى المواثيق الدولية "ألقاها الدكتور حسين حنفى وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والثانية بعنوان " حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية والدستور المصرى"، حيث ألقاها الدكتور أبو الخير أحمد عطية أستاذ القانون الدولى العام ورئيس قسم القانون الدولى العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية.

ورشحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد الدكتورة نجوى أحمد "أستاذ مساعد ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية بالوادى الجديد " لعقد 5 محاضرات لضباط الشرطة تتضمن برنامج تدريبى عن "مهارات التعامل مع الآخرين".
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