"أمن الإسكندرية" تضبط تاجر أسلحة داخل ورشة تصنيع أسلحة نارية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط تاجر أسلحة وآخر بحوزتهما كمية من الذخائر والأدوات المستخدمة فى تصنيع السلاح داخل ورشة خصصوها لذلك.

البداية عندما ورد لقسم شرطة مينا البصل المحضر المحرر بمعرفة مفتشى الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة يتضمن بناءً على تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة قيام تاجر أسلحة محكوم عليه فى قضية تهريب أسلحة بالاتجار بالسلاح.

وقد قام مفتشو الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل، برئاسة المقدم وائل الحيوى، وقوات من الأمن المركزى، وتم ضبط كل من "سعد. س" 67 سنة بالمعاش مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية جنح أمن دولة طوارئ "تهريب أسلحة"، و"حسن. م" 49 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه، بحوزتهما (50 طلقة خارقة حارقة عيار 9 مم – 25 طلقة عيار 9مم – 5 طلقات عيار 8.5 مم- عدد 4 خزينة طبنجة- 2 ماسورة طبنجة مششخنة- عدد 2 ياى طبنجة – 6 مواسير لأجزاء سلاح نارى- 4 مقابض طبنجة الجزء المتحرك لأمان الطبنجة- سنبك حديدى يستخدم لحفر الأرقام على السلاح- 6 علب منظفات وسائل تنظيف الأسلحة- ومجموعة من الأدوات تستخدم لفك وتركيب الأسلحة النارية – ومبلغ مالى 1700 جنيه- عدد 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الأسلحة النارية وحيازتهما للذخائر وأجزاء الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار والأدوات والعدد فى تصنيع الأسلحة النارية.

وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة مينا البصل وجارى العرض على النيابة.