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سقوط "بلطجى" يطلق أعيرة نارية فى الهواء لإثارة فزع المواطنين بالإسكندرية

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سقوط "بلطجى" يطلق أعيرة نارية فى الهواء لإثارة فزع المواطنين بالإسكندرية سقوط "بلطجى" يطلق أعيرة نارية فى الهواء لإثارة فزع المواطنين بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط بلطجى أطلق الأعيرة النارية فى الطريق العام لإثارة الفزع لدى المواطنين، وأثناء محاولة القبض عليه أطلق عيار نارى على ساقه.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه، تفيد بقيام "كريم .م" 36 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه فى القضية جنح قسم أول المنتزه "سلاح أبيض"، بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية، مما يثير فزع المارة ويعرضهم للخطر.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم والقوة السرية لمكان تواجده بأرض الميلادى منطقة سيدى بشر قبلى، وما أن شاهد القوات هرب إلى الشقة محل سكنه، فلاحقته القوات، وتمكنت من ضبطه وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع – عيار 12، وأثناء استخلاص السلاح من يده، خرجت منه طلقة أصابته بالفخذ الأيسر.

تم التحفظ على السلاح النارى، وعدد "4" طلقات خرطوش من ذات العيار، وتم نقل المتهم للمستشفى الرئيسى الجامعى، وتعينت الحراسة اللازمة عليه، وتحرر المحضر جنايات قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365