القبض على 4 من عناصر الإخوان مطلوبين فى قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، فى ضبط عدد من عناصر الإخوان المطلوبين على ذمة قضايا تحريض على العنف وتظاهر بدون تصريح.

شن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، حملة بالإشتراك مع ضباط الأمن الوطنى، وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، بدوائر أقسام شرطة "ثان المنتزه – ثان الرمل - الدخيلة".

وأسفرت الحملة عن ضبط كلاً من "محمود. ج" 36 سنة سائق، مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، المطلوب ضبطه فى القضية إدارى قسم شرطة أول المنتزه "تظاهر وتحريض على العنف"، و"سعيد. م" 46 سنة موظف بالشركة العربية للغزل والنسيج، مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل المطلوب ضبطه فى القضية إدارى قسم شرطة الدخيلة "تجمهر"، و"نبيل. س" 43 سنة حاصل على دبلوم صنايع مقيم دائرة القسم، المطلوب ضبطه فى القضية جنح قسم شرطة أول الرمل "تظاهر وتحريض على العنف"، و"إيهاب. س" 49 سنة موظف بشركة مصر للبترول مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، المطلوب ضبطه فى القضية إدارى قسم شرطة ثان المنتزه "تظاهر وتحريض على العنف".