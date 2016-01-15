الأمم المتحدة: الحكومة السورية أذنت بدخول «إسعاف» إلى مضايا بعد وفاة 32 شخصًا

قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مستشفى متنقلا وفريقا طبيا في طريقهما الى بلدة مضايا السورية المحاصرة، حيث أبلغ سكان محليون عن موت 32 شخصًا جوعًا في الأيام الثلاثين الماضية.

وقال طارق جاسارفيتش، عضو منظمة الصحة العالمية في تصريحات صحفية، إن الحكومة السورية أعطت الإذن بدخول المستشفى المتنقل والهلال الأحمر العربي السوري إلى البلدة كما وافقت على حملة تطعيمات.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، بيتينا لوشا، إن لجنة إغاثة محلية أبلغت مسؤولين بالبرنامج بأن 32 شخصا ماتوا جوعا في الأيام الثلاثين الماضية.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، ينس لارك، إن المنظمة الدولية تأمل في إرسال قوافل الى مضايا وبلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما المعارضة المسلحة في إدلب الأسبوع القادم لكن لم يتم تحديد موعد لارسال مساعدات لمدينة الزبداني.