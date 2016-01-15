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صور| ضبط 1900قرص ترامادول بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة‎

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صور| ضبط 1900قرص ترامادول بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة‎ صور| ضبط 1900قرص ترامادول بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة‎

ضبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، راكب مصري بحوزته 1900 قرص ترامادول المخدر، داخل أكياس “لب” قبل سفره إلى مدينة الرياض.

وصرح مصدر مسئول بالمطار، بأنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط الرحلة رقم 310 المتجهة إلى الرياض، اشتبه رجال التأمين في الراكب المصري، والتفتيش حقائبه عُثر بداخلها على 1900 قرص ترامادول المخدر، محاولًا إخفاؤهم داخل أكياس “لب” حيث تم ضبطه، وأمر اللواء فهمي مجاهد، مدير أمن مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة معه .

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