إحلال وتجديد محطة مياه الكفاح بالفرافرة بـ1.7 مليون جنيه

قال المهندس جهاد المتولى، رئيس قرية الكفاح، التابعة لمركز الفرافرة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، إن رئاسة القرية تباشر أعمال إحلال وتجديد لمحطة مياه الكفاح بقيمة مليون و700 ألف جنيه، حيث تم تسليم المحطة للشركة المنفذة على أن يتم الانتهاء من العملية خلال أربعة أشهر.

وأضاف المتولى، أن أعمال صيانة المحطة سوف تقضى على مشكلة ضعف المياه وتكرار انقطاعها بالإضافة إلى تنقيتها من الشوائب بنسبة كبيرة، وذلك فى إطار جهود رئاسة مركز الفرافرة لتدعيم الخدمات الحيوية بالقرى وتوفير الحصول على المياه النقية للمواطنين.

وفى نفس السياق، انتهت الوحدة المحلية لقرى القصر التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد من أعمال تطهير ونظافة وتوسيع محطة الصرف الصحى الرئيسية بالقصر وبمعاونة عمال وفنيى الصرف الصحى، وذلك باستقدام الحفّار التابع لمركز ومدينة الداخلة ضمن عملية الإحلال والتجديد، فى إطار جهود رئاسة القرية الأم لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى القرية وتوابعها.

وقال المهندس أنور كمال، رئيس الوحدة المحلية لقرى القصر، إن محطة الصرف الصحى الرئيسية تخدم الآلاف من أهالى القرية وتوابعها، حيث تم تطهيرها واستكمال أعمال نظافتها وتوسعاتها ليتسنى لها تحمل الضغوط المتزايدة عليها من شبكة الصرف بالقرية ورفع كفاءتها.