بكين تشيد بمستوى التقدم والتعاون بين مصر والصين فى شتى المجالات

اشادت الصين بالتقدم المهم الذي تحقق في التعاون بين الصين ومصر على الصعيدين السياسي والتجاري وفى المجالات المتعددة المتعلقة بالتبادلات الثقافية والشعبية.

جاء ذلك على لسان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى اليوم " الجمعة" حول الزيارة المرتقبة للرئيس الصينى شى جين بينغ الى مصر الأسبوع القادم والإحتفال الذى سيقيمه البلدان آواخر هذا الشهر بمناسبة الافتتاح الرسمى للعام الثقافي المصري الصيني 2016 في مدينة الاقصر بمصر والذى سيقدم خلاله عروضاً فنية للدولتين بما فيها عرض لعازف البيانو الصيني الشهير لانغ لانغ، وعرض لفرقة البالية المصرية وعروض اخرى متعددة حيث سيقوم أكثر من 200 من الفنانين بتقديم حفلة فنية تجسد الحوار الحضارى.

وقال المتحدث إن الصين تدعم التبادلات على المستويين الثقافى والشعبى وتساند أى جهود لتعزيز الصداقة التى تربط بين البلدين وشعبيهما.

ومن المتوقع أن تقوم الصين اوائل الاسبوع القادم بالاعلان رسميا عن زيارة الرئيس الصين شى جين بينغ والتى ستكون اول زيارة يقوم بها رئيس صينى لمصر منذ 12 عاما.