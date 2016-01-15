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العُليا لشبكة إعلام المرأة العربية تُجدد عضوية الإعلامية العراقية سهاد القيسي

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العُليا لشبكة إعلام المرأة العربية تُجدد عضوية الإعلامية العراقية سهاد القيسي العُليا لشبكة إعلام المرأة العربية تُجدد عضوية الإعلامية العراقية سهاد القيسي

الإعلامية العراقية سهاد خالد القيسي

قررت إعلام المرأة العربية، تجديد اختيار الإعلامية العراقية سهاد خالد القيسي، عضوًا في الهيئة العُليا للشبكة خلال العام الجديد 2016م.

وأكد بيان صادر، منذ قليل، عن شبكة إعلام المرأة العربية، على ترحيب الصحفي والمستشار الإعلامي معتز صلاح الدين، وقيادات الشبكة، بالتجديد للإعلامية العراقية سهاد القيسي، عضوًا في الهيئة العُليا للشبكة، موجهًا التحية للشعب العراقي الشقيق، ومهنئا بانتصاراته على تنظيم داعش الإرهابي الإجرامي، كما أشار البيان إلى أن لجنة العضوية بالشبكة، قررت بالإجماع التجديد لـ”القيسي”، نظرًا لما قدمته من جهد إعلامي، ولما تتضمنه خطة عملها خلال العام الجديد 2016م.

وذكر البيان أن سهاد خالد القيسي، تعمل في الصحافة منذ عام 2004م، وأنها أسست مؤسسة روز ميديا الإعلامية الثقافية، وحصلت على عضوية اتحاد الصحفيين العرب، وعضو عامل في نقابة الصحفيين العراقيين، وعضو في نقابة صحفي كردستان، وعضو في المركز الإعلامي الدولي، وتعمل حاليًا رئيس مجلس إدارة وصاحب الامتياز لمؤسسة روز ميديا الإعلامية الثقافية الدولية، ورئيس منظمة الصداقة العراقية الإماراتية، ورئيس تحرير مجلة روز، وصحيفة روز بغداد السياسية، وموقع روز ميديا الإخباري، ومدير مجموعة روز ميديا لتنظيم المؤتمرات، كما قامت بتنظيم عدة مهرجانات ومؤتمرات وندوات .
> كما حصلت ” القيسي “، على عدة جوائز وشهادات تقديرية منها : (جائزة المرأة القيادية في ظل الاحتلال، جائزة المواقف النبيلة في سوريا، جائزة الإعلاميات المبدعات العراق، وشهادة تقديرية من وكالة أنباء العراق، جائزة الإبداع العراقي من منظمة الأمل لتطوير المرأة في المغرب، وجائزة السلام العربي من منظمة جامعة الثقافة العربية في عمان).

 

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