صور| «درويش»: مستعدون لتطوير المناطق غير الآمنة وبدء التواصل مع السكان

قام الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، والوفد المرافق له، بزيارة لمحافظة الغربية، لمناقشة مشروع تطوير منطقة الكندلية بمدينة طنطا، المتوقف منذ 2012م، وتذليل أي عقبات أمام المشروع، وإيجاد الحلول لاستكماله، كما نوقشت مشروعات تطوير المناطق الغير مخططة التي تفتقر للخدمات الأساسية، ومنها: ( صرف صحي- مياه – طرق – إنارة – حنفيات حريق)، وذلك في إطار اهتمام وزارة الإسكان بملف تطوير المناطق العشوائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن الملائم الأمن للمواطنين.

> وصرح ” درويش “، بأنه التقى باللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية وقيادات المحافظة، حيث تمت مناقشة المستجدات في مشروع تطوير منطقة الكندلية بحي ثان طنطا، وأوضح مسئولو المحافظة أنه وقع الاختيار على عدد 7 مناطق بجانب منطقة الكندلية، ليتم بناء عمارات سكانية لسكانها، وتم التأكيد على أهمية البدء في تنفيذ العمارات السكنية في أقرب وقت.

> وأضاف نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، أن تمت مناقشة موقف تطوير المناطق غير الأمنة المدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية، حيث أوضح محافظ الغربية أن مدينة المحلة يوجد بها 3 مناطق غير آمنة تحتاج للتطوير، وتمت الإشارة إلى الاستعداد التام من جانب صندوق تطوير المناطق العشوائية للتعامل مع هذه المناطق، وتم التأكيد أيضًا على أهمية التواصل مع السكان عملًا بمبدأ التطوير بالمشاركة، حيث أنه المحور الأساسي، لضمان رضاء السكان ومراعاة البعد الاجتماعي .

> واكد الدكتور أحمد درويش، على البدء في تطوير المناطق غير المخططة المقترحة من جانب المحافظة، وهي منطقة حسن شحاتة بالعجيزي، والغفران بمدينة طنطا، والتي تحتاج إلى 2 مليون جنيه، لرفع كفاءة الصرف الصحي وخدمة 200 ألف نسمة، حيث تفتقر هذه المناطق للمرافق العامة والبنية التحتية المناسبة، وخصوصًا الصرف الصحي، مما يؤثر على صحة المواطنين، كما وعد “درويش”، بالبدء في إعداد الخطط، وتوفير المبالغ المطلوبة للتطوير.

وتمت القيام بزيارة ميدانية للمناطق التي تم التطرق لها في الاجتماع، حيث اصطحب محافظ الغربية، نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له للمناطق غير المخططة، والتقى نائب الوزير بأهالي المناطق، واستمع إلى جميع مطالبهم وأغلبها مشاكل في خدمات الصرف الصحي .