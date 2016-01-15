طريقة مجربة للتخلّص من رائحة الدخان في المنزل

تسبب رائحة الدخان الإزعاج لكثيرين، إذ تنتشر بسرعة، ويصعب التخلّص منها بسهولة. وعند استقبال ضيوف مدخنين، لا بدّ من غسل أقمشة الصالون فور مغادرتهم للتخلص من رائحة الدخان الكريهة، مع الحرص على تهوئة المكان مباشرة.

"سيدتي. نت" يقدّم، في ما يأتي، طريقتين للتخلّص من رائحة الدخان العالقة على الأقمشة.

الطريقة الأولى:

1. انقعي الأقمشة في وعاء يحتوي على الماء الساخن وبضع قطرات من الخلّ الأبيض، وذلك لمدة 15 دقيقة. علماً أن

رائحة الخل النفاذة تطغى على تلك الناتجة عن السجائر.

2. من ثم، اعصري الأقمشة واتركيها لتجفّ في الهواء النقي.

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الطريقة الثانية:

1. ضعي الأقمشة المُراد تنظيفها بكيس مصنوع من "البلاستيك".

2. رشّي القليل من "البايكينغ صودا"، في داخل الكيس.

3. اتركي الأقمشة في داخل الكيس، وذلك لمدة 24 ساعة متواصلة.

4. أخيراً، اغسلي الأقمشة وجفّفيها بالطريقة الاعتيادية.