أهلي جدة ردا على مرتضى: ملتزمون بتعاقدنا مع الزمالك.. ولن نلتفت لتصريحاته

قال عبد الإله مؤمنة أمين عام أهلي جدة إن ناديه ملتزم تماما بتعاقده مع الزمالك بشأن صفقة اللاعب الدولي المصري محمد عبد الشافي.

وهاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك إدارة أهلي جدة الخميس وقال إنهم يتهربون منه ولم يسددوا القسط الثاني من قيمة الصفقة وأنه قد يحرمهم من اللاعب. (طالع التفاصيل)

ونشرت صحيفة سبورت السعودية تصريحات مؤمنة التي قال فيها:"ملتزمون بالتعاقد ولن نلتفت إلى تصريحات مرتضى فنحن موجودون عندما تحتاج الأمور إلى التوضيح".

وأضاف "نعرف أهمية ملف اللاعبين الأجانب، نتعامل معه بسرية وسننهي الأمر يوم السبت على أقصى تقدير".

وفي السياق ذاته هاجم فهد بارباع مدير الاحتراف السابق بأهلي جدة مرتضى منصور بعد تصريحاته وقال عبر حسابه الرسمي بتويتر:"أعتقد يا مرتضى كل ما تصرح في الإعلام راح تتأخر مواضيعك، الطرق الرسمية أفضل من التصريحات القوية لأن الأهلي ليس صغيرا".