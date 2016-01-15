تقرير في الجول - النني ليس أول مصري يرتدي قميص المدفعجية

هل تعتقد أن محمد النني هو أول لاعب مصري يرتدي قميص أرسنال؟

أعلم أنك تتذكر رامي شعبان حارس المدفعجية الذي لعب لمنتخب السويد وكان الخليفة المنتظر لأسطورة إنجلترا ديفيد سيمان في حماية عرين أرسنال.

رامي شعبان لم يلعب في صفوف أرسنال كلاعب مصري بل تم قيده في قائمة المدفعجية كلاعب سويدي.

وقد تكون ممن عاصروا تجربة أحمد فتحي القصيرة مع الفريق قبل موسم 2004-2005.

لكن هناك من سبقهم من المصريين وارتدى ذلك القميص الأحمر الذي يميز واحدا من أقوى وأعرق أندية إنجلترا وأوروبا.

أحمد فهمي

انضم النني رسميا الخميس إلى أرسنال وينتظر المصريون ظهوره الأول مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيحل ضيفا على ستوك سيتي في ملعب بريطانيا الأحد.

وتسائل موقع (أرسيبلوج) الذي يهتم بكل ما يتعلق بأرسنال، هل نجم بازل والمقاولون العرب السابق هو أول مصري يلعب في أرسنال؟

فكانت الإجابة من مؤرخ النادي اللندني أندي كيلي.

سرد الأخير للموقع قصة أول مصري يرتدي قميص المدفعجية، أحمد فهمي.

وأوضح أنه في يوم 24 أغسطس عام 1921 نشرت صحيفة دايلي إكسبريس الإنجليزية تقريرا عن استعدادات أرسنال للموسم الجديد بعد خوضه للقاء ودي ضد رديف النادي منذ 4 أيام.

وكشفت أن اللاعب المصري الجنسية أحمد فهمي شارك مع الفريق الرديف في عدة مناسبات منها لقاء يوم 20 أغسطس 1924 ضد الفريق الأول لأرسنال.

فشارك في الشوط الثاني بدلا من كليم فويسيي في الفريق الذي يرتدي اللون الأزرق (الاحتياطي).

وأكد كيلي أن فهمي خاض على الأقل 14 مباراة مع رديف أرسنال موسم 1924-1925 الذي خسر فيه الفريق بطولة مجموعة لندن لصالح منافسه اللدود توتنام بفارق الأهداف.

فتحي

نجم الأهلي الحالي والإسماعيلي السابق خاض تجربة قصيرة مع أرسنال أثناء الاستعدادت لموسم 2004-2005 عندما كان المدفعجية هم أسياد إنجلترا مع تييري هنري وباتريك فييرا ويانس ليمان وآشلي كول وروبرت بيريز ودينيس بيركامب وروبن فان بيرسي وسيسك فابريجاس وسول كامبل.

لعب مباراتين وديتين في النمسا أمام جرازر إيه كيه وشتروم جراز في شهر يوليو. أراد أرسنال اختباره بعد ظهوره اللافت مع الإسماعيلي ومنتخب مصر وهو بعمر 19 سنة فقط.

فتحي لعب فترة معايشة مع أرسنال مرة أخرى في 2014 لكنها لم تكن موفقة أيضا.