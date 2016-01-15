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بالصور.. ضبط راكب مصرى بمطار القاهرة حاول تهريب ترامادول فى أكياس لب

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بالصور.. ضبط راكب مصرى بمطار القاهرة حاول تهريب ترامادول فى أكياس لب بالصور.. ضبط راكب مصرى بمطار القاهرة حاول تهريب ترامادول فى أكياس لب
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب مصرى بحوزته 1900 قرص ترامادول المخدر داخل أكياس لب قبل سفره إلى الرياض.

وأفاد مصدر مسئول بالمطار أنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة لركاب طائرة الخطوط الرحلة رقم 310 المتجهة إلى الرياض، اشتبه رجال التأمين فى الراكب المصرى وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 1900 قرص ترامادول المخدر، حاول إخفاؤها داخل أكياس لب، حيث تم ضبطه وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حياله.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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