الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى عقار بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، فى السيطرة على حريق نشب فى شقة بعقار غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بنشوب حريق بشقة فى عقار كائن شارع مسجد الشرقاوى، وانتقل ضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وتم السيطره على النيران وإطفائها.

وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوى، ونشوب الحريق بشرفة الشقة، ما أدى لاحتراق باب الشرفة من الخارج "دون حدوث إصابات"، وبسؤال قاطن الشقة "أحمد. س" 58 سنة مهندس، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك المتواجدة بالشرفة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق.

تم إخطار الأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية.