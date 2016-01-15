القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب النساء وهواتف المواطنين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة للمارة بالطريق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط كلا من "إسلام. ع" 27 سنة، عاطل، مسجل خطر فئة "ج" تحت رقم 1409 سرقات عامة، وسبق اتهامه فى 27 قضية، و"إسماعيل. م" 32 سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى 17 قضية متنوعة، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى وقائع خطف حقائب النساء وهواتف المارة، مستخدمين فى ذلك دراجة بخارية ملك الأول بدون لوحات معدنية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بمسكن الأول، وضبط الدراجة البخارية أسفل المسكن، وبسؤالهما أقرا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

وفى سياق متصل، شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة الغير مرخصة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 10 قطع سلاح بدون ترخيص بحوزة متهمين، عبارة عن 3 بندقية آلية و4 بندقية خرطوش، و3 فرد محلى الصنع، كما تم ضبط 1901 مخالفة مرورية متنوعة، و34 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

تحرر عن الوقائع المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.