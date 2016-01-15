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دار "رالف لورين" تفتتح عام 2016 ببريق المجوهرات

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الجمعة 15-01-2016 14:31

دار "رالف لورين" Ralph Lauren تستمر في تقديم ابداعاتها على مر السنين، وفي كل عام تتحفنا بأفكار جديدة وتصاميم مميزة في مختلف المجالات، وقد قررت أن تفتتح عام 2016 بمجموعة من المجموهات النفيسة المُرصّعة الماس والمشغولة من الذهب الخالص، وقد تنوعت هذه المجموعة بين الأساور، العقود، الأقراط، الخواتم، وساعات اليد أيضاً.
وتتميز هذه المجموعة بأنها تجمع بين الكلاسيكية والعصرية مما يجعلها قطع نفيسة تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، كما أنها أنثوية وفاخرة وستضيف الكثير من البريق والتألق لاطلالاتك مهما كانت بسيطة أو ناعمة.
مجموعة رائعة تزهو بعبق الدار العريقة مع لمسات من الفخامة الخاصة بالمجوهرات.

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سيدتي