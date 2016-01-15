مقتل 12 داعشيا وشرطى عراقى فى اشتباكات جنوبى تكريت

>أعلن مصدر امنى بمحافظة صلاح الدين اليوم الجمعة مقتل 12 عنصرا من تنظيم داعش داعش وشرطى عراقى فى اشتباكات جنوبى تكريت160 كيلومترا شمال بغداد.

وقال المصدر إن "عناصر تنظيم داعش هاجموا فجر اليوم مدينة تكريت من موقع شجرة الدر العسكري 5كيلومترات جنوب غربى المدينة وحصلت مواجهات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة وشارك فيها الطيران المروحى وانتهت بعد 5 ساعات بتراجع عناصر داعش نحو بحيرة الثرثار مخلفين وراءهم 12 جثة و4 مركبات مدمرة وعدد من الاسلحة المختلفة فيما قتل احد عناصر الشرطة الاتحادية واصيب ثلاثة اخرون بجروح".

وعلى الصعيد نفسه، ذكر المصدر ان" قوة من شرطة العلم قتلت فجر اليوم ايضا متسللين اثنين من داعش فى منطقة السدر شرقى المدينة وغنمت سيارتين دفع رباعى احداها تحمل عددا من قطع الاسلحة... القتيلان يحملان هويات تشير إلى أنهم من داعش ولاية كركوك".