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مقتل 50 جنديا كينيا فى هجوم لحركة شباب على قاعدة عسكرية جنوب الصومال

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مقتل 50 جنديا كينيا فى هجوم لحركة شباب على قاعدة عسكرية جنوب الصومال مقتل 50 جنديا كينيا فى هجوم لحركة شباب على قاعدة عسكرية جنوب الصومال
لقى ما لا يقل عن 50 جنديا كينيا مصرعهم، اليوم الجمعة، فى هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الإفريقى جنوب الصومال.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الرائد حسين عبد الله الضابط فى الجيش الصومالى قوله اليوم "إن مسلحين من حركة الشباب فجروا سيارة ملغومة عند بوابات قاعدة للاتحاد الإفريقى جنوب الصومال واقتحموها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 50 جنديا كينيا من قوات الاتحاد الإفريقى".

وكان المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة "الشباب" الشيخ عبد العزيز أبو مصعب قد أكد - فى وقت سابق اليوم - أن عناصر الحركة دخلوا قاعدة الاتحاد الإفريقي، وبعد تبادل عنيف لإطلاق النار سيطروا على القاعدة.

وقالت حركة "الشباب" المتحالفة مع تنظيم القاعدة إن القاعدة العسكرية بها جنود كينيون يخدمون ضمن قوة الاتحاد الافريقى التى تحارب الجماعات المتشددة فى الصومال، الذى يشهد صراعا منذ اندلاع الحرب الأهلية فيه عام 1991.

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