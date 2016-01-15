بالصور.. أمن مطروح يمشط قرى وفنادق الساحل الشمالى بحثًا عن مطلوبين أمنيا

شنت أجهزة الأمن بمطروح حملة تمشيطية، داخل منتجع مارينا بالساحل الشمالى لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والعناصر التى يشتبه فى انتمائها للجماعة الإرهابية، أسفرت عن ضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام جزئية ومستأنفة وجنائية.

أكد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، أن أجهزة مديرية أمن مطروح، تواصل حملاتها اليومية لتمشيط القرى والفنادق السياحية بالساحل الشمالى، بحثا عن المطلوبين أمنيا وتضييق الخناق عليهم، ومنع اختباء العناصر المتطرفة وعناصر جماعة الإخوان المحظورة داخلها.

وأشار مدير أمن مطروح إلى أن الحملة قامت بفحص 59 من العاملين بالقرية، وتبين سلبيتهم، كما تم ضبط 5 أحكام جزئية وفحص 25 مشتبها بهم جنائياً وفحص 10 مسجلين شقى خطر.

كما تم فحص 15 شقة مفروشة و10 فنادق وضبط قضية آداب عامة وتنفيذ 80 حبس جزئى و7 أحكام مستأنفة و28 غرامة جزئية و24 مخالفة جزئية و2 حكم جنائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمحكوم عليهم.



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