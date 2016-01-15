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صور| «اتفرج يا سلام» يطفيء شمعته الأولى ‎

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الناقد السينمائي، مجدي الطيب

الناقد السينمائي، مجدي الطيب

كتب – محمد الموجي

احتفل الناقد السينمائي، مجدي الطيب، وطاقم العمل في برنامج “اتفرج يا سلام”، بمرور عام على بث الحلقة الأولى، وانتهز فرصة تسجيل أول حلقتين في العام الجديد، ودعا ضيوفه: (الناقد دكتور وليد سيف، المخرج محمود سليمان، والمخرج (بولا أرساني)، بالإضافة إلى الأستاذ نادر نصحي، مدير قصر السينما بجاردن سيتي)، إلى إطفاء الشمعة الأولى للبرنامج، الذي يبث على القناة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء الاثنين.

أُذيعت أول حلقة منه، يوم السبت الذي توافق مع العاشر من يناير من العام الماضي، بحضور الناقدة الكبيرة خيرية البشلاوي، والمخرج الشاب أدهم الشريف، وتناولت فيلم “أحد سكان المدينة”.

ومن المعروف أن البرنامج، الذي يخرجه عبد السلام جنيدي، ينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة، والتسجيلية، والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

الناقد السينمائي، مجدي الطيب، أثناء الاحتفال

الناقد السينمائي، مجدي الطيب، أثناء الاحتفال بمرور عام على بث الحلقة الأولى

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