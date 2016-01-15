صور| انطلاق ماراثون الأقصر الدولي بمشاركة 500 عداء من 19 دولة

انطلق ماراثون الأقصر الدولي في دورته الـ23 من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربي، اليوم الجمعة، بمشاركة نحو 500 عداء يمثلون 19 دولة وذلك تحت رعاية وزارة السياحة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.

وقال مدحت السيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أإن الماراثون يضم سباقات لمسافات “42 كم و21 كم و12 كم “بجانب سباقات لـ”الباتيناج.”

من جانبه، أوضح جاسر رياض منظم السباقات، أن الماراثون أصبح من أكبر ماراثونات العالم، وتم إدراجه منذ سنوات ضمن أجندة المنظمة الدولية لسباقات الطرق، ورفع تصنيفه وتنظمه وكالة “إيفتي سبورت” بالتعاون مع محافظة الأقصر، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.