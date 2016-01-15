أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أهلي جدة ردا على مرتضى: ملتزمون بعقدنا مع الزمالك.. ولن نلتفت لتصريحاته

Google+ Print
أهلي جدة ردا على مرتضى: ملتزمون بعقدنا مع الزمالك.. ولن نلتفت لتصريحاته أهلي جدة ردا على مرتضى: ملتزمون بعقدنا مع الزمالك.. ولن نلتفت لتصريحاته

قال عبد الإله مؤمنة أمين عام أهلي جدة إن ناديه ملتزم تماما بتعاقده مع الزمالك بشأن صفقة اللاعب الدولي المصري محمد عبد الشافي.

وهاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك إدارة أهلي جدة الخميس وقال إنهم يتهربون منه ولم يسددوا القسط الثاني من قيمة الصفقة وأنه قد يحرمهم من اللاعب. (طالع التفاصيل)

ونشرت صحيفة سبورت تصريحات مؤمنة التي قال فيها:"ملتزمون بالتعاقد ولن نلتفت إلى تصريحات مرتضى فنحن موجودون عندما تحتاج الأمور إلى التوضيح".

وأضاف "نعرف أهمية ملف اللاعبين الأجانب، نتعامل معه بسرية وسننهي الأمر يوم السبت على أقصى تقدير".

وفي السياق ذاته هاجم فهد بارباع مدير الاحتراف السابق بأهلي جدة مرتضى منصور بعد تصريحاته وقال عبر حسابه الرسمي بتويتر:"أعتقد يا مرتضى كل ما تصرح في الإعلام راح تتأخر مواضيعك، الطرق الرسمية أفضل من التصريحات القوية لأن الأهلي ليس صغيرا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020