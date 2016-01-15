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أمن الجيزة يعثر على رسالة تحرض ضد رجال الجيش والشرطة بجوار قنبلة فى العياط

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أمن الجيزة يعثر على رسالة تحرض ضد رجال الجيش والشرطة بجوار قنبلة فى العياط أمن الجيزة يعثر على رسالة تحرض ضد رجال الجيش والشرطة بجوار قنبلة فى العياط
عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على رسالة تحريضية ألقاها مجهولون بجوار قنبلة هيكلية بجوار سيارة أمين شرطة يعمل بمركز شرطة العياط.

وتحتوى الرسالة على تحريض باستهداف رجال الجيش والشرطة، وتتوعد الاعلاميين بالذبح قبل ذكرى 25 يناير.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، لـ "اليوم السابع" أن الهدف من الرسالة إثارة البلبلة، ويتم ملاحقة الجناة.
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