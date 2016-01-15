محافظ قنا يودع البابا تواضروس الثاني بعد زيارته للمحافظة

توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلي دير الملاك بنقادة لتوديع الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعد انتهاء زيارته إلي محافظة قنا.

وجدد محافظ قنا دعوته إلي الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بزيارة محافظة قنا مرة أخري، مؤكداً علي اعتزازه بالروابط الطيبة التي تجمع المسلمين بالمسيحيين حيث أن شعب مصر سيظل دائما نسيجا واحدا لا تستطيع أي قوة أن تفرق بين أبنائه، مشيرا إلى أن الأعياد والمناسبات الدينية خير تعبير عن الوحدة الوطنية فى أبهى صورها إذ يحتفل بها كل المصريين على اختلاف انتماءاتهم وأديانهم دون تفرقة بين المناسبات الإسلامية والمسيحية.

والجدير بالذكر أن الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية قام بزيارة محافظة قنا للمرة الأولي منذ توليه منصب الباباوية وقام خلال زيارته للمحافظة باللقاء بعدد من القيادات التنفيذية والأمنية علي رأسهم عبد الحميد الهجان محافظ قنا كما قام بتدشين كنيسة القدسين بطرس وبولس الرسولين بمنطقة الشئون بمدينة قنا و كنيسة القديس اسطفانوس بمدينة قوص بالإضافة الي زيارة مطرانية قنا ودير مارى جرجس بقرية المحروسة ودير الملاك بنقادة .