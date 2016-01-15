سفر وعودة 1164 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، إجراءات سفر ووصول 1164 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 729 إلى الجانب الليبى، بينهم 249 مصريا و480 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 435 بينهم 344 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و81 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك، وحتى الآن إلى 123 ألفا و509 مصريين.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 115 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 156 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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