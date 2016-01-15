اكتشاف "إكسير الشباب".. هرمون يحمى جهاز المناعة من تقدم العمر بنسبة 40%

نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، تقريرا عن اكتشاف العلماء لإكسير الشباب، من خلال هرمون يحمى جهاز المناعة من تقدم العمر بنسبة 40%، حيث توصل فريق من العلماء بجامعة يل الطبية إلى هرمون تنتجة "الغدة الزعترية" يمد عمر الإنسان بنسبة تصل إلى 40%، والنتائج التى توصلوا إليها بأن زيادة مستويات الهرمون المعروف باسم "FGF21"، الذى يحمى جهاز المناعة من تقدم العمر.

قال الباحثون، فى المستقبل من الممكن أن تتضمن الدراسة نتائج أخرى، لتحسين وظيفة جهاز المناعة فى كبار السن والسمنة وبعض الأمراض كالسرطان ومرض السكر من النوع الثانى.

حسبما جاء فى التقرير أنه عندما تعمل الغدة الزعترية بشكل طبيعى تنتج خلايا "T" جديدة فى الجسم لجهاز المناعة، ولكن مع التقدم فى العمر تصبح الغدة دهنية وتفقد قدرتها على إنتاج الخلايا الحيوية، وفقدان هذه الخلايا "T" فى الجسم من أحد أسباب زيادة خطر العدوى وبعض أنواع السرطان لدى كبار السن.

وحسب التقرير، قال البروفيسور "فيشوا ديب ديكسيت" أستاذ الطب المقارن وعلم المناعة فى جامعة ييل، إن FGF21، هو هرمون التمثيل الغذائى الذى يعمل على تحسين حساسية الأنسولين بالجسم، والحث على فقدان الوزن، كما أنه يتم إنتاجه من الكبد، ويحمى الغدة الزعترية من الشيخوخة ويقلل من حدوث الأمراض المرتبطة بتقدم العمر.