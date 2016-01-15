ربة منزل تعاشر شقيق زوجها وتنجب منه سفاحا وتقتل الجنين بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز بركة السبع بالمنوفية، من ضبط ربة منزل وذلك لمعاشرتها شقيق زوجها أثناء غيابه لسجنه فى إحدى القضايا وقيامها بقتل نجلتها والتى تبلغ من العمر عامين بالاشتراك مع شقيق زوجها وإلقاء جثتها أمام أحد المنازل بقرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة السبع، وتم إحالتهم للنيابة العامة، والتى قرررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء جمال شكر مدير إداره البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بالعثور على جثة طفله بمسجد العمرى بقرية أبو مشهور دائره مركز بركة السبع تبلغ عامين.

على الفور أمر اللواء جمال شكر، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد حسين غنيم مفتش المباحث والمقدم أحمد خليفة رئيس المباحث والنقيب مراد أمين معاون المباحث، لكشف ملابسات غموض الحادث، وبالاتصال الفورى والمعاينة، تبين أن جثة الطفله "منه الله"، والتى تبلغ من العمر عامين، وبها آثار الجروح والحروق والكسور باليدين والفخذين والقدمين وكدمات متفرقة بالجسم، كما دلت التحريات أن مرتكب الواقعة كل من والدتها وتدعى "زينب خ" 22 عاما ربة منزل، وزوجها "إبراهيم م" 27 عاما بدون عمل، ومقيم بقريه أبو مشهور دائرة المركز.

كما دلت التحريات أن المتهم الثانى كان يقضى عقوبه السجن لمدة سبع سنوات مخدرات، وخلال هذه الفتره قامت زوجته بمعاشرة شقيقه المتهم "ممدوح" 25 عاما بدون عمل، وأنجبت منه الطفلة المتوفاه، وأنها لم تقوم بتسجيل البيانات فى سجل المواليد، وبعد خروج المتهم الثانى من السجن علم بالواقعة، وكان دائم التعدى على الطفلة، وفى يوم الحادث عقد المتهمان النية على قتل الطفلة فقام بالتعدى عليها بالضرب المبرح وإحداث إصابات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقاما بلف الجثة بملاية وإلقائها أمام إحدى المنازل بالقرية.

وأثناء خروج صاحب المنزل ويدعى محمد محمد زكى 46 عاما محاسب لآداء صلاة الفجر، عثر على الطفلة فقام بنقلها إلى داخل المسجد خشية وقوعه فى الشبهات، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة قامت قوة من مباحث بركة السبع برئاسة العقيد حسين غنيم مفتش المباحث، والمقدم أحمد خليفة رئيس المباحث بالقبض على المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكابهما الواقعة.

أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، ثم الدفن وحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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