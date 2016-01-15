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صحيفة إسبانية: مكانة مصر يدفعها للالتزام بأعلى معايير السلامة لسائحيها

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صحيفة إسبانية: مكانة مصر يدفعها للالتزام بأعلى معايير السلامة لسائحيها صحيفة إسبانية: مكانة مصر يدفعها للالتزام بأعلى معايير السلامة لسائحيها
علقت صحيفة تى انتريسا الإسبانية على إنفاق 29 مليون يورو، لتنفيذ سلسة إجراءات أمنية جديدة فى عدد من المنتجعات مثل شرم الشيخ والغردقة، لافتة إلى أن مكانة مصر فى العالم وتفضيل السياح التوجه إليها يجعلها تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمان للحفاظ على حياة السياح، مما يسمح بارتفاع معدل السياحة وبالتالى تحسين الحالة الاقتصادية للبلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزارة السياحة، ستطبق سلسلة من التدابير الأمنية الجديدة فى عدد من المنتجعات، وهذه التدابير الجديدة تشمل تركيب دوائر مغلقة للمراقبة بالكاميرات، وشراء معدات جديدة للفحص والتفتيش وتزيد عدد أفراد الأمن والكلاب فى المنتجعين.

وقال وزير السياحة هشام زعزوع، إن هذه التدابير الإضافية ستنقل صناعة السياحة إلى مستوى آخر، وأضاف أن الأمر لن يقتصر على ذلك مع الاستمرار فى تقييم القدرات.

وأوضح زعزوع، أنه سيتم دمج النظام الجديد مع أنظمة المراقبة المطبقة حاليا فى المرافق السياحية، الأمر الذى يساهم فى تعزيز قدرات التحكم والسيطرة، ليتم بعد ذلك تطبيق هذا البرنامج فى كافة المنتجعات الأخرى.


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