قوات الأمن تبيد 12 ألف شجرة أفيون بعد مداهمتها لمزرعة بجنوب سيناء

اقتحمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مكافحة المخدرات ومديرية أمن جنوب سيناء، مزرعة مخدرات على مساحة 2 فدان بجبال جنوب سيناء، وتم إعدام 12 ألف شجرة أفيون، والقبض على 3 متهمين.إعلان - Ads إعلان - Ads
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واعترف المتهمون بزراعتهم للمواد المخدرة تمهيدا لطرحها فى السوق وبيعها لكبار تجار الكيف وأباطرة الصنف، وأحال اللواء السيد جاد الحق مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام المتهمين للنيابة.
>- ضبط 250 كيلو بانجو بـ"واد السد" فى طور سيناء