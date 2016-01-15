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قوات الأمن تبيد 12 ألف شجرة أفيون بعد مداهمتها لمزرعة بجنوب سيناء

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قوات الأمن تبيد 12 ألف شجرة أفيون بعد مداهمتها لمزرعة بجنوب سيناء قوات الأمن تبيد 12 ألف شجرة أفيون بعد مداهمتها لمزرعة بجنوب سيناء
اقتحمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مكافحة المخدرات ومديرية أمن جنوب سيناء، مزرعة مخدرات على مساحة 2 فدان بجبال جنوب سيناء، وتم إعدام 12 ألف شجرة أفيون، والقبض على 3 متهمين.

واعترف المتهمون بزراعتهم للمواد المخدرة تمهيدا لطرحها فى السوق وبيعها لكبار تجار الكيف وأباطرة الصنف، وأحال اللواء السيد جاد الحق مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام المتهمين للنيابة.


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