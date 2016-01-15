قوات الأمن تبيد 12 ألف شجرة أفيون بعد مداهمتها لمزرعة بجنوب سيناء

اقتحمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مكافحة المخدرات ومديرية أمن جنوب سيناء، مزرعة مخدرات على مساحة 2 فدان بجبال جنوب سيناء، وتم إعدام 12 ألف شجرة أفيون، والقبض على 3 متهمين.

واعترف المتهمون بزراعتهم للمواد المخدرة تمهيدا لطرحها فى السوق وبيعها لكبار تجار الكيف وأباطرة الصنف، وأحال اللواء السيد جاد الحق مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام المتهمين للنيابة.

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