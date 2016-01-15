شرم الشيخ تستعد للبطولة العربية لخماسيات كرة القدم

أنهت مديرية الشباب والرياضة بشرم الشيخ، كل الاستعدادات لانطلاق البطولة العربية السادسة عشر لخماسيات كرة القدم، والتي تستضيفها شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 21 يناير 2016 بالصالة المغطاة بالمدينة.

ومن المقرر أن يشهد افتتاح البطولة ظهر اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضة.

ورصدت عدسة كاميرا " اليوم السابع " صباح اليوم استعدادات الصالة المغطاة والتي انتشر بها لافتات الترحيب والشكر ومنها لافتات مجلس إدارة الاتحاد العام الرياضي للشركات يتوجه فيها بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لرعايتهما للبطولة.

من جانبه أكد اللواء حسين رجب محمد، مدير مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، لـ" البوابة نيوز": إن المدينة على أتم الاستعداد لتنظيم البطولات العالمية الرياضية.

وأشار إلى أن نحو 5 دول تشارك في البطولة العربية السادسة عشر لخماسيات كرة القدم، حتى الآن، موضحا أن الصالة تسع ألفي متفرج وجاهز لاستقبال 4 فرق في وقت واحد، ومجهز بميديا سنتر ومكان للكاميرات و4 غرف لتغيير الملابس وغرف للحكام، بجانب غرف للتعليق.



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