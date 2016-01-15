أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. 500 عداء من 19 دولة يشاركون فى ماراثون الأقصر الدولى بالبر الغربى

Google+ Print
بالصور.. 500 عداء من 19 دولة يشاركون فى ماراثون الأقصر الدولى بالبر الغربى بالصور.. 500 عداء من 19 دولة يشاركون فى ماراثون الأقصر الدولى بالبر الغربى
شارك فى ماراثون الأقصر الدولى، صباح اليوم الجمعة، فى دورته الـ23 تحت رعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، أكثر من 500 عداء من 19 دولة بمختلف دول العالم، والذى انطلق من أمام ساحة معبد الملكة حتشبسوت ومن حضن جبل القرنة بالبر الغربى، بمشاركة الشباب المصريين والسائحين الأجانب، والذى شهد غياب محمد سيد بدر محافظ الأقصر لاستعداده لزيارة البابا تواضروس الثانى لآثار الأقصر.

اليوم السابع -1 -2016

وشارك فى الماراثون أكثر من 500 عداء وشاب من مختلف الدولى الأفريقية والأجنبية، وسط آثار البر الغربى وتشديدات أمنية مكثفة.

اليوم السابع -1 -2016

وقال الدكتور مدحت السيد، مدير عام الشباب بالأقصر، إن المهرجان له أهمية خاصة، نظرا لمشاركة عدد كبير من العدائين بمختلف دول العالم، مما يسهم فى زيادة الحركة السياحية الدولية الوافدة لمحافظة الأقصر، وارتفاع معدلاتها مرة أخرى، إلى جانب جذب المزيد من الحركة السياحية الرياضية للمدينة.

اليوم السابع -1 -2016

وأضاف وكيل الشباب والرياضة بالأقصر، أن كافة الأجهزة الأمنية ساعدت فى انطلاق المهرجان بصورة جيدة فى تأمين خط سير السباق فى بدايته حتى العودة لمنع وجود أى معوقات، مشدداً على رغبة العدائين القادمين وإصرارهم على المشاركة، إيمانا منهم بأن تتمتع بالأمن والاستقرار، مشيراً إلى مشاركة العديد من الدول العربية والأوروبية وبعض السفارات الأجنبية .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»