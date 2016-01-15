بالصور.. 500 عداء من 19 دولة يشاركون فى ماراثون الأقصر الدولى بالبر الغربى

شارك فى ماراثون الأقصر الدولى، صباح اليوم الجمعة، فى دورته الـ23 تحت رعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، أكثر من 500 عداء من 19 دولة بمختلف دول العالم، والذى انطلق من أمام ساحة معبد الملكة حتشبسوت ومن حضن جبل القرنة بالبر الغربى، بمشاركة الشباب المصريين والسائحين الأجانب، والذى شهد غياب محمد سيد بدر محافظ الأقصر لاستعداده لزيارة البابا تواضروس الثانى لآثار الأقصر.

وشارك فى الماراثون أكثر من 500 عداء وشاب من مختلف الدولى الأفريقية والأجنبية، وسط آثار البر الغربى وتشديدات أمنية مكثفة.

وقال الدكتور مدحت السيد، مدير عام الشباب بالأقصر، إن المهرجان له أهمية خاصة، نظرا لمشاركة عدد كبير من العدائين بمختلف دول العالم، مما يسهم فى زيادة الحركة السياحية الدولية الوافدة لمحافظة الأقصر، وارتفاع معدلاتها مرة أخرى، إلى جانب جذب المزيد من الحركة السياحية الرياضية للمدينة.

وأضاف وكيل الشباب والرياضة بالأقصر، أن كافة الأجهزة الأمنية ساعدت فى انطلاق المهرجان بصورة جيدة فى تأمين خط سير السباق فى بدايته حتى العودة لمنع وجود أى معوقات، مشدداً على رغبة العدائين القادمين وإصرارهم على المشاركة، إيمانا منهم بأن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار، مشيراً إلى مشاركة العديد من الدول العربية والأوروبية وبعض السفارات الأجنبية .



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