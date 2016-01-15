«البحر الأحمر» تشارك في ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر بالسعودية‎

يشارك عدد من المستثمرين السياحيين، وملاك عدد من الفنادق والشركات السياحية من محافظة البحر الأحمر، ووفد من المحافظة، اليوم الجمعة، في الملتقى السياحي العربي الأول بالسعودية، ووممثلين عن كافة الجهات المعنية والعاملة في القطاع السياحي داخل المحافظة.

وأكد أيمن البحراوي، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المحافظة لتنشيط السياحة العربية الوافدة، ودعمًا لجهود المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين نهاية العام المنقضي تحت عنوان “مليون زائر سعودي لمصر” بنهاية 2016.

ويقام الملتقى بمدينة الرياض الملتقى السياحي العربي الأول في السعودية، ويعقد على مدار يومي 15 و16 يناير الحالي تحت اسم”ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر”، وستكون مصر هي ضيف شرف المعرض العام الحالي.

وتعتبر المنتجعات المصرية مقصدًا هامًا للسياحة العربية، حيث حصدت الغردقة جائزة أفضل مقصد عربي لعام 2015، بينما حصدت مدينة شرم الشيخ نفس الجائزة لعام2015.