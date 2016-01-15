أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«البحر الأحمر» تشارك في ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر بالسعودية‎

Google+ Print
«البحر الأحمر» تشارك في ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر بالسعودية‎ «البحر الأحمر» تشارك في ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر بالسعودية‎

يشارك عدد من المستثمرين السياحيين، وملاك عدد من الفنادق والشركات السياحية من محافظة البحر الأحمر، ووفد من المحافظة، اليوم الجمعة، في الملتقى السياحي العربي الأول بالسعودية، ووممثلين عن كافة الجهات المعنية والعاملة في القطاع السياحي داخل المحافظة.

وأكد أيمن البحراوي، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المحافظة لتنشيط السياحة العربية الوافدة، ودعمًا لجهود المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين نهاية العام المنقضي تحت عنوان “مليون زائر سعودي لمصر” بنهاية 2016.

ويقام الملتقى بمدينة الرياض الملتقى السياحي العربي الأول في ، ويعقد على مدار يومي 15 و16 يناير الحالي تحت اسم”ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر”، وستكون هي ضيف شرف المعرض العام الحالي.

وتعتبر المنتجعات المصرية مقصدًا هامًا للسياحة العربية، حيث حصدت الغردقة جائزة أفضل مقصد عربي لعام 2015، بينما حصدت مدينة شرم الشيخ نفس الجائزة لعام2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»