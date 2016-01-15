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الصحفي ديل مونتي: صلاح لاعب كبير.. تشيلسي أخطأ بتركه

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الصحفي ديل مونتي: صلاح لاعب كبير.. تشيلسي أخطأ بتركه الصحفي ديل مونتي: صلاح لاعب كبير.. تشيلسي أخطأ بتركه

يتوقع أدريانو ديل مونتي الصحفي الإيطالي بقناة BeIN Sports أن يحقق الجناح المصري الطائر محمد صلاح مستويات جيدة مع روما هذا الموسم.

وكان صلاح قد انتقل للذئاب في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من تشيلسي بعد أن قدم 6 أشهر رائعة رفقة فيورنتينا.

وفي هذا السياق تحدث ديل مونتي قائلًا:"صلاح بالفعل لاعب كبير، وقد يحقق نجاحًا فيما بعد ولكن سنري ذلك في نهاية الموسم".

وفيما يتعلق بقضية نادي تشلسي الإنجليزي وصلاح مع نادي فيورنتينا الإيطالي، يري الصحفي الإيطالي أن "هذا الموضوع ليس جيدًا أبدًا، وأن الفريق الإنجليزي يجب عليه أن يدير الوضع بشكل أفضل من هذا".

ويذكر أن الحكم النهائي في قضية صلاح وفيورنتينا تم تأجيله إلى يوم 25 يناير 2016 أمام المحكمة الرياضية لكرة القدم بناءً على طلب من نادي تشيلسي الإنجليزي لتقديم أدلة ووثائق جديدة بخصوص هذه القضية، أما نادي فيورنتينا يريد الحصول على تعويضات مالية ورياضية ضد الفريق الإنجليزي بالإضافة إلى وقف اللاعب المصري محمد صلاح من أي مباراة رسمية.

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