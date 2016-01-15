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محكمة هولندية تفصل فى نزاع عن دواء للكحة من الزعتر والمارشيملو

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محكمة هولندية تفصل فى نزاع عن دواء للكحة من الزعتر والمارشيملو محكمة هولندية تفصل فى نزاع عن دواء للكحة من الزعتر والمارشيملو
تفصل المحكمة الهولندية فى نزاع قضائى بين شركتين لتصنيع الدواء إحداهما ألمانية والأخرى بلجيكية تعملان فى هولندا، حول ما إذا كان الزعتر وجذور "المارشيملو" تعالج الكحة.

وذكرت صحيفة "تليخراف" الهولندية أن الشركة الألمانية "بورينجر" والتى تصنع دواء "بيسولفون"، اتهمت الشركة البلجيكية "أوميجا فارما" بتضليل المستهلكين بالادعاء بأن الأعشاب الموجودة فى دواء "برونكوستوب" ثبتت فعاليتها فى علاج أنواع مختلفة من الكحة.

وأوضح موقع "دتش نيوز" الهولندى الإخبارى نقلا عن محامى الشركة الألمانية أن مبيعات دواء "برونكوستوب" قفزت فى غضون بضعة أشهر، بينما هبطت مبيعات "بيسولفون" خلال نفس الفترة.

وكان عقار "برونكوستوب" قد دخل السوق الهولندية فى سبتمبر الماضى بحملة تسويق هائلة، ولكن شركة "بورينجر" الألمانية تقول إن ليس ثمة دليل كاف على أن "القليل" من نبات الزعتر وجذور نبات الخطمى المعروف باسم "المارشيملو" يمكن أن تساعد فى شفاء جميع أنواع الكحة.

بينما تقول شركة "برونكوستوب" إن حملتها الإعلانية تتماشى مع القوانين الهولندية وأن الإعلانات عرضت قبل إذاعتها على الجهات الرقابية على الإعلان.

كما قال يوست هونفيلد مدير "أوميجا فارما" إن المستهلكين أذكياء بما فيه الكفاية ليتحققوا من أن شراب "برونكوستوب" هو لعلاج الكحة البسيطة وليس لأمراض الشعب الهوائية الخطيرة. وستفصل المحكمة فى هذه المساءلة القضائية فى غضون أسبوعين.

يذكر أن جذور نبات الخطمى "المارشيملو" يصنع منها حلوى المارشيملو الاسفنجية وهى خليط من السكر وشراب الذرة والجيلاتين وقد يضاف البيض.

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