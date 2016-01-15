إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى قرى مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، بسبب النزاع على قطعة أرض.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات، مدير البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتى عبد الكريم ونجيب، بسبب النزاع على قطعة أرض، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص من الطرفين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن النزاع بسبب قطعة أرض زراعية، تم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.