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«المقدشي»: تحرير 80% من الأراضي اليمنية والحرب تنتهى قريبًا

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«المقدشي»: تحرير 80% من الأراضي اليمنية والحرب تنتهى قريبًا «المقدشي»: تحرير 80% من الأراضي اليمنية والحرب تنتهى قريبًا

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني اللواء ركن محمد علي المقدشي أن العمليات العسكرية في مرحلتها ما قبل الأخيرة، مقدرا أن تستمر حتى ستة أشهر على أعلى تقدير لتعلن انتهاءها ، خاصة وأن التحالف الذي يعد الجيش اليمني جزءا منه نجح في استرداد ما يقارب ال70 – 80-% من الأراضي اليمنية التي تسيطر عليها الشرعية.

وأكد – في اتصال هاتفي مع صحيفة “الرياض” – ، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قوات عربية 100% تشارك وتخطط وتدرب وتتواجد على الأراضي اليمنية لصالح الشرعية بقيادة المملكة ، وأنه لا وجود لأي قوة أجنبية على الأرض اليمنية ، مضيفا أن العملية السياسية التي تتم لم تؤثر على سير العمليات العسكرية ، وذلك بسبب عدم التزام الحوثيين بأي معاهدات أو مواثيق ، مؤكدا أن الحرب في اليمن هي حرب عربية فارسية حيث إن قوات التحالف بقيادة المملكة لا تواجه الحوثيين بل تواجه ميليشيات بقيادة إيرانية بامتياز.

وحول الإمداد الإيراني للميليشيات أوضح اللواء المقدشي أن القوات الإيرانية لا يمكن أن تواجه دول التحالف ، فهي أضعف بكثير من إمكانيات المملكة والتحالف العسكرية ، لافتا إلى أن التحالف في المرحلة الأخيرة في تحرير مأرب وهو على مشارف صنعاء التي هي الهدف في الفترة المقبلة .

من جانبها – وبحسب الصحيفة – قدرت مصادر يمنية – تحفظت على ذكر اسمها – الفترة الزمنية لعودة مدينة تعز بالكامل لصالح الشرعية في غضون شهرين على أقصى تقدير، مشيرة الى أن التحالف يقوم حاليا بعمليات واسعة لتحرير المحافظة من مليشيات الحوثي وصالح ، معزية تأخر تحرير بعض المناطق إلى أنه يعود إلى الطبيعة الجبلية للأراضي، وبعد استعادة تعز سيتم تحريرالعاصمة صنعاء من ميلشيات الحوثي وصالح.

وأكدت المصادر أيضا أن المخلوع وجه بوصلة شراكته من الحوثي إلى القاعدة التي بدأ باستخدام اسمها في عدن ،محاولة منه لتشويه صورة وأنها غير قادرة على السيطرة، نافيا في الوقت نفسه أي تواجد للقاعدة في عدن ،وأن ما يحدث في عدن من بعض الهجمات ماهو إلا نتيجة أفعال بعض جيوب المقاومة التي من الطبيعي أن تتواجد بعد التحرير.

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أونا

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