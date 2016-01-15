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أمير قطر يزور روسيا الإثنين القادم

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أمير قطر يزور روسيا الإثنين القادم أمير قطر يزور روسيا الإثنين القادم

امير قطر والرئيس الروسي

يزور الشيخ تميم حمد آل ثاني، أمير قطر، روسيا، الاثنين القادم، وفقًا لما قاله مصدر دبلوماسي لوسائل الإعلام الروسية، وأوضح المصدر أن الزيارة ستستغرق يومًا واحدًا.

ومن المتوقع أن يلتقي الشيخ تميم، خلال زيارته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من السياسيين الروس، وفي وقت سابق نقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر مطلع قوله: “مثل هذه الزيارة مخطط لها، وقد تجري قريبا”.

يذكر في هذا السياق أن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، زار موسكو في 25 ديسمبر الماضي، لبحث الأزمة السورية وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، آنذاك في المؤتمر الصحفي مع نظيره القطري أن الخلاف الأساسي بين روسيا وقطر يتعلق بشرعية الرئيس السوري، إلا أن هناك تفاهما بشأن قدرة البلدين على المساهمة في تحريك المفاوضات بشأن سوريا.

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