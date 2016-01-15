عناصر حزب العمال الكردستاني يحرقون 8 مدارس ومجمع سكني للطلبة بتركيا

اشتعلت النيران فى ثمان مدارس إبتدائية وإعدادية ، ومجمع سكنى للطلبة ، فى بلدة “إيديل” التابعة لمحافظة “شرناق” بجنوب شرقى تركيا ، إثر إلقاء عناصر منظمة حزب العمال الكردستانى العديد من عبوات المولوتوف ، مما أدى لاشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان فى البلدة .

وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية اليوم الجمعة أنه تم تعطيل المدارس إثر إصابتها بأضرار مادية كبيرة رغم تدخل فرق الإطفاء وقيام قوات الشرطة بشن عملية بحث وتمشيط فى محاولة لإلقاء القبض على المتورطين فى الحادث. وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستانى بعد أن أعلنت الأخيرة فى 11 يوليو الماضى عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه ، والذى أعلن عن سريانه فى عام 2013 ، بدعوة من قائد المنظمة السجين ، عبدالله أوجلان ، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة فى شمالى العراق .

وتدرج كل من والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها ، وقد تشكلت فى عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسى – اللينينى ، وبدأت منذ عام 1984 شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك .

أ ش أ