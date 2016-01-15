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وائل جمعة لبيسيرو: كفاية مجاملات لبعض اللاعبين

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وائل جمعة لبيسيرو: كفاية مجاملات لبعض اللاعبين وائل جمعة لبيسيرو: كفاية مجاملات لبعض اللاعبين

انتقد وائل جمعة مدير الكرة السابق بالأهلي، البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق عقب لقاء الداخلية الذي انتهى بالتعادل 1/1 في الدوري.

وقال جمعة في الاستوديو التحليلي عبر قناة الحياة 2:"في البداية انسحاب بيسيرو من المؤتمر الصحفي بهذا الشكل، أمر يفتقد للاحترام".

وأضاف "الصخرة" بلهجة غاضبة "كيف يتم استبعاد جون أنطوي خارج التشكيل كل هذه الفترة، ولماذا تخترع مركزًا جديدًا لصالح جمعة في الملعب لمجاملة لاعبين آخرين؟"

وواصل "من المفترض أن يبحث بيسيرو عن مصلحة الفريق، ويبتعد عن المجاملات في اختياراته".

وأتم وائل جمعة "هل من المفترض أن يصاب بعض اللاعبين حتى يتم إخراجهم من الملعب".

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