علاء عبد العال: من الأفضل لبيسيرو أن يركز مع الأهلي

استنكر علاء عبد العال مدرب الداخلية انتقاد جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي لملعب وحكم مباراة الفريقين الخميس التي انتهت بالتعادل 1-1.

وانتقد بيسيرو الحكم خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة وقال إن النتيجة غير عادلة بالنظر إلى تفوق الأهلي على مضيفه وأن مدافع الداخلية كان يستحق الطرد. (طالع التفاصيل)

ورد عبد العال على كلام بيسيرو في مداخلته عبر قناة LTC قائلا:"لو كنت موجودا لما استطاع قول هذا الكلام لأنني كنت سأرد عليه".

وأضاف "مع احترامي الكامل له، كم فرصة خلقها الأهلي في المباراة؟ لقد مثلوا فقط خطورة من الكرات الثابتة. تفوقنا عليهم تكتيكيا وأغلقنا مفاتيح لعبهم. لا توجد سوى فرصة مؤمن زكريا".

وعن الحكم وملعب بتروسبورت قال:"طارق مجدي مميز للغاية، فلقد احتسب للأهلي العديد من الأخطاء على حدود منطقة الجزاء لكن لم يستطيعوا استغلالها. الملعب رائع ومن الأفضل في مصر، قد يوحي أنه ضيق لكن مساحته قانونية بكل تأكيد".

وأتم "من الأفضل لبيسيرو أن يركز مع فريقه بدلا من انتقاد الحكم والملعب".